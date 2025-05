Schumacher knallhart: „Dafür ist er zu alt!“

Jahrelang war Briatore Teamchef von Benetton und Renault – also den Vorgänger-Rennställen von Alpine. Vor knapp einem Jahr heuerte der mittlerweile 75-Jährige als externer Berater an. Am Dienstag dann das große Beben: Alpine trennte sich Oliver Oakes – Briatore übernimmt und ist erstmals seit 16 Jahren wieder Teamchef.