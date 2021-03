Immer mehr Spitäler verschieben Operationen

Aufgrund der zunehmenden Anzahl an Corona-Patienten in Österreichs Spitälern werden bereits in fast allen Bundesländern wieder nicht dringliche Operationen verschoben. Dabei zeigt sich aber, analog zur Infektionslage, ein starkes Ost-West-Gefälle. Während die Lage in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland besonders angespannt ist, ist die Situation etwa in Vorarlberg und Tirol noch stabil.