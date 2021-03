Infektionsgeschehen in Kärnten unter Kontrolle

Die Inzidenzzahlen in den Kärntner Bezirken waren am Donnerstag Hauptthema im Corona-Koordinationsgremium. Mehrere Bezirkshauptmänner waren per Video zugeschalten und konnten bestätigen, dass das Infektionsgeschehen derzeit unter Kontrolle ist. Auch im Bezirk Spittal ist die 7-Tages-Inzidenz von gestern auf heute von 384 auf 342 gefallen. Zusätzliche Ausreisekontrollen sind derzeit in Kärnten nicht geplant.