Intensivstationen: Die Triage haben wir längst!

Auch wenn sich viele Politiker an der Formulierung stoßen: Spätestens seit dem bewegenden Bericht von Internist Wolfgang Hagen (die „Krone“ berichtete), wissen wir, dass Triage in Wiens Kliniken längst durchgeführt wird. Also die Entscheidung, welche Patienten vorrangig und oft rettend behandelt werden und welche nicht.