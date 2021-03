Nicht dringliche Operationen werden verschoben

Was außerhalb der Krankenhäuser vielerorts noch verdrängt wird, zeigt sich in den NÖ-Spitälern ganz deutlich. Die dritte Welle trifft auch die gut ausgestatteten Kliniken mit voller Wucht. Durchschnittlich immer jünger werden etwa jene Corona-Patienten, die ob der Schwere ihres Krankheitsverlaufs behandelt werden müssen. Parallel dazu steigt aber deren Verweildauer auf der Intensivstation deutlich an. Um den Bedarf an intensivmedizinischer Betreuung weiter aufrecht erhalten zu können, wurde jetzt reagiert. Mit Christoph Hörmann, Leiter der Abteilung für Anästhesiologie am Uniklinikum in St. Pölten, und Helmut Trimmel, Abteilungsvorstand für Intensivmedizin am Landesklinikum in Wiener Neustadt, wurden zwei eigene Intensivbetten-Koordinatoren bestellt.