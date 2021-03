Corona-Ampel: Vorarlberg bleibt noch orange

Trotz aktuell steigender Infektionszahlen in Vorarlberg empfiehlt die Corona-Ampelkommission das Gebiet weiter im orangen Bereich zu halten. Denn gerechnet auf die vergangene Woche ist es das einzige Bundesland, das noch immer stabile Zahlen aufweist. Allerdings beginnen sich auch in Vorarlberg die neuen, gefährlicheren Varianten stärker zu verbreiten. Besonders steil, nämlich um 30 Prozent, ging es in der Periode in Tirol mit den Infektionen nach oben.