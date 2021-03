Lage auf Intensivstationen verschärft sich weiter

Ein Blick auf die Intensivstationen Österreichs zeigt: Die Lage verschärft sich täglich, auch die Prognosen für die nächsten zwei Wochen verheißen nichts Gutes. In 14…Tagen rechnen Experten mit 630 Intensivpatienten landesweit. Besonders dramatisch entwickelt sich die Situation im Osten. Das Burgenland befindet sich bei der kritischen Grenze von einem Drittel, in NÖ wird diese in den nächsten Tagen überschritten, was auch in Oberösterreich möglich ist. Aktuell befinden sich 54 oberösterreichische Covid-Patienten in kritischem Zustand. „Im Österreichschnitt fallen derzeit pro 100.000 Einwohner 4,9 Intensivpatienten an, Oberösterreich liegt mit 3,8 noch etwas darunter“, analysiert Tilmann Königswieser, Leiter des Expertengremiums im Krisenstab des Landes.