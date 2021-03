Die Jungen sind länger im Spital

Fälle wie in Ostösterreich, bei denen Menschen in ihren Zwanzigern und Dreißigern mit einer Covid-Erkrankung ins Spital müssen, gibt es in Salzburg glücklicherweise noch nicht. „Wir führen das auf die britische Variante zurück. Aber was noch nicht geklärt ist, ist warum diese Fälle nur in Ostösterreich so ausgeprägt sind“, sagt Hoppe. Schließlich gibt es auch in Salzburg einen Britenvirus-Anteil von 75 Prozent.