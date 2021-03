Wirbel um „Corona-Partys“

Der Vorwurf von unerlaubten Corona-Partys sorgt seit Tagen in Güssing für reichlich Gesprächsstoff. „Das ist derzeit Thema Nummer eins“, wird behauptet. Schon seit dem ersten Lockdown im vergangenen Jahr soll es im Keller eines Geschäfts am Hauptplatz immer wieder zu feuchtfröhlichen Treffen kommen. In der erlauchten kleinen Runde mit dabei sei die „Güssinger Hautevolee“, also Vertreter der Elite und sogenannten Oberklasse. Die Polizei habe bisher auf Anzeigen verzichtet, weil der Vizebürgermeister mittendrin sei, heißt es weiter aus der brodelnden Gerüchteküche. „Wasser predigen und Wein trinken“, lautet die Kritik einer Anrainerin an dem ÖVP-Politiker.