Facebook einigt sich mit News Corp in Australien

Facebooks Leiter für Nachrichtenpartnerschaften in Australien, Andrew Hunter, erklärte, durch den Deal würden die 17 Millionen Facebook-Nutzer in dem Land „Zugriff auf Premium-Nachrichtenartikel und Eilmeldungen in Videoform über News Corp‘s Netzwerk von Nachrichtenredaktionen aus allen Städten und ländlichen Gebieten erhalten“. Die Firma des Medienmoguls Rupert Murdoch und der Social-Media-Riese gaben keine weiteren Details der Vereinbarung bekannt.