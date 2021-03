Nach Oprah-Interview: War‘s das mit den Royals?

Schockierende Aussagen, schwere Vorwürfe: In einem Interview mit Oprah Winfrey rechnen Prinz Harry und Herzogin Meghan mit dem britischen Königshaus ab. Neben Rassismus-Vorwürfen gegen die Royal Family verrät die 39-Jährige auch, dass sie teilweise mit Suizidgedanken zu kämpfen hatte und das Königshaus ihr nicht geholfen habe. Auch ihr Ehemann ging im Interview für den Sender CBS mit seiner Familie hart ins Gericht - besonders von seinem Vater, Prinz Charles, fühlt er sich im Stich gelassen. Was bedeutet das jetzt für das Königshaus? Sind die bisher „unantastbaren“ Royals noch zu retten? Darüber diskutiert Moderatorin Katia Wagner mit ihren Gästen am Mittwoch um 20.15 Uhr im krone.tv-Talk #brennpunkt.