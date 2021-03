Kate wirkt angeschlagen, Charles schweigt eisern

Bei einem Besuch eines Impfzentrums in London zeigte sich Prinz Charles am Dienstag in der Öffentlichkeit. Zwar plauderte der 72-jährige Thronfolger höflich mit Krankenschwestern. Journalisten, die Fragen über das Interview seines jüngsten Sohnes Harry stellten, zeigte er aber bewusst die kalte Schulter. Insider berichteten der „Daily Mail“ unterdessen, Charles sei „komplett am Boden zerstört“ über die schweren Anschuldigungen, die am Sonntagabend bei Oprah Winfrey publik wurden.