Konsens der Länder bei Kinder- und Jugendhilfe

Zusätzliche Studienplätze, „Zuckerl“ für Quereinstieg

Handlungsbedarf orten die Bundesländer auch bei der Krankenversicherung von Kindern in Voller Erziehung, die nicht bei Angehörigen mitversichert werden können, sowie von anonym geborenen Kindern bis zu einer möglichen Mitversicherung bei Pflegepersonen. Für sie soll – so die Forderung aus den Ländern – in Zukunft eine „begünstigte Krankenversicherung“ ermöglicht werden.