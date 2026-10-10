Dieser Kult-Krampuslauf fällt in diesem Jahr aus

Im vergangenen Jahr sagten die Verantwortlichen das Spektakel noch wegen zu hoher Sicherheitsauflagen ab, jetzt steht fest: Auch in diesem Advent wird es in der Halleiner Innenstadt keinen Krampuslauf geben. Der Grund? Dieses Mal liegt es offenbar nicht an den Behörden ...
Die letzten Freibäder haben für dieses Jahr ebenerst ihre Pforten geschlossen, der Herbst zeigt sich noch von seiner wärmeren Seite – und doch wirft die Adventszeit ihren Schatten längst voraus. So stehen die meisten Termine für die unzähligen Krampusläufe im Bundesland bereits fest. Einen langjährigen Fixpunkt suchen Freunde der finsteren Gestalten im Kramperl-Kalender allerdings vergeblich. Auch in diesem Jahr wird der große Lauf durch die Halleiner Altstadt nicht stattfinden.
„Möchten es ruhiger angehen“
Das Spektakel zog stets Tausende Besucher an, die Veranstalter von der Igonta Pass haben allerdings genug. „Wir möchten uns ein wenig zurückziehen, alles etwas ruhiger angehen und die Zeit auch einmal genießen“, heißt es seitens der Gruppe. Bereits im Advent 2025 fiel der Lauf aus – die „Krone“ berichtete ausführlich.
Damals hatte die Bezirkshauptmannschaft von der Igonta Pass enorme Sicherheitsvorschriften gefordert, etwa beleuchtete Fluchtwege samt Notstrom-Versorgung sowie Straßenbarrieren. Das konnte und wollte die Gruppe nicht erfüllen. Bei der Absage in diesem Jahr habe allerdings keine Behörde „die Finger im Spiel“, betont man eindringlich.
Weiterem Halleiner Event droht das Aus
Der Halleiner Veranstaltungsreigen droht noch weiter auszudünnen. Nach dem Hickhack rund um den Tourismusverband steht auch das Stadtfest im kommenden Jahr vor der Absage.
Eine derart pompöse Veranstaltung wie in den vergangenen Jahren dürfte es nicht mehr geben – wenn nur eine abgespeckte Version.
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