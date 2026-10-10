Dieser Kult-Krampuslauf fällt in diesem Jahr aus

Die letzten Freibäder haben für dieses Jahr ebenerst ihre Pforten geschlossen, der Herbst zeigt sich noch von seiner wärmeren Seite – und doch wirft die Adventszeit ihren Schatten längst voraus. So stehen die meisten Termine für die unzähligen Krampusläufe im Bundesland bereits fest. Einen langjährigen Fixpunkt suchen Freunde der finsteren Gestalten im Kramperl-Kalender allerdings vergeblich. Auch in diesem Jahr wird der große Lauf durch die Halleiner Altstadt nicht stattfinden.