Postkarte aus Argentinien kam um 38 Jahre zu spät

Einen Gruß aus der Vergangenheit fand Peter Hasenauer (67) aus Neuzeug in Oberösterreich im Briefkasten. Sein Onkel hatte 1988 von einer Südamerika-Tournee eine Postkarte nach Oberösterreich geschickt. Der Postweg beanspruchte ganze 38 Jahre.
„Ich wohne mit meiner Mutter im selben Haus, kümmere mich auch um ihre Post. Am Dienstag ist im Briefkasten eine Postkarte gelegen, die etwas ganz Besonderes ist. Sie kam aus La Plata in Argentinien. Abgesandt hat sie mein Onkel aus Bamberg. Er war Musiker bei den Bamberger Symphonikern, ist viel in der Welt herumgekommen“, schildert Peter Hasenauer (67) aus Neuzeug der „Krone“.
Am Poststempel steht 1988
Doch der knallbunte Gruß aus der Ferne hatte 38 Jahre Verspätung. „Am Poststempel kann man noch die Jahreszahl 1988 lesen“, so Hasenauer: „Mein Onkel war damals in Buenos Aires, in São Paulo und in Rio de Janeiro gewesen. Ich hab’ ihn zu Hause in Bamberg in Bayern angerufen und mich für seine Postkarte bedankt.“
Empfänger vor 21 Jahren verstorben
„Er hat sich zuerst natürlich gar nicht ausgekannt, wovon ich rede“, sagt Hasenauer und schmunzelt – sein Onkel ist schon 93 Jahre alt. Der ursprüngliche Empfänger der Postkarte – nämlich der Bruder des Musikers und Hasenauers Vater – ist leider schon vor 21 Jahren verstorben.
Die Post bringt allen was – die Frage ist nur wann.
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