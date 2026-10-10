Postkarte aus Argentinien kam um 38 Jahre zu spät

„Ich wohne mit meiner Mutter im selben Haus, kümmere mich auch um ihre Post. Am Dienstag ist im Briefkasten eine Postkarte gelegen, die etwas ganz Besonderes ist. Sie kam aus La Plata in Argentinien. Abgesandt hat sie mein Onkel aus Bamberg. Er war Musiker bei den Bamberger Symphonikern, ist viel in der Welt herumgekommen“, schildert Peter Hasenauer (67) aus Neuzeug der „Krone“.