Julia Scheib: „Das Kapitel ist abgeschlossen“

Julia Scheib im Video-Talk! Die Riesentorlauf-Weltcupsiegerin aus der Vorsaison spricht über den nahenden Saisonauftakt in Sölden, ihre Erinnerungen an den Sieg im Vorjahr, die neue ÖSV-„Wäsch‘“ und den längst wieder fälligen Sieg in der Nationenwertung.