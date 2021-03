Verlängerung des Lockdowns durch die Hintertür!

Die meisten haben Verständnis für die Verlängerung

Angesichts der konstant hohen Infektionszahlen ist das offenbar auch so notwendig. Die Lage ist bei Gott noch nicht so entspannt, dass sich die Rückkehr zu einem Leben vor Corona ohne herbe Verluste ausgeht. Dass angesichts der vielen Erkrankten und der schleppenden Impfungen weitere Einschränkungen in unser aller Leben notwendig sind - dafür haben die allermeisten Verständnis. Man muss es nur auch so ehrlich und schwurbelfrei sagen. Sonst entsteht nur Frust.