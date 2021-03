Öffnungsschritte: Kurz setzt auf „Ketchup-Effekt“

Schwerpunkt auf regionale Hotspots und Prävention am Arbeitsplatz

Die gute Nachricht: „Dort, wo wir bereits durchgeimpft haben, gehen die Zahlen drastisch zurück.“ Schwerpunktkontrollen in regionalen Hotspots, Präventionskonzepte in größeren Betrieben sowie FFP2-Maskenpflicht in jenen Bereichen am Arbeitsplatz, wo bisher bloßer Mund-Nasen-Schutz vorgesehen war, sollen in den kommenden Wochen dabei helfen, das Infektionsgeschehen unter Kontrolle zu halten.