Zahlen steigen weiter: 2553 Neuinfektionen

Kaum hat sich die Hoffnung auf ein baldiges gemütliches Sitzen im Schanigarten aufgetan, da bremst die unaufhörlich steigende Zahl an täglichen Neuinfektionen die Vorfreude: 2553 neue Corona-Fälle im 24-Stunden-Vergleich wurden am Mittwoch gemeldet (Stand 9.30 Uhr). Am Mittwoch der Vorwoche waren um mehr als 500 weniger verzeichnet worden. 20 Erkrankte sind seit Dienstagvormittag gestorben.