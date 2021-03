„Wonder Woman“-Beauty Gal Gadot ist schwanger

Wer hätt‘s gedacht? Unter ihrem weißen Tunika-Kleid, in dem sie in der Nacht auf Sonntag über den roten Teppich der Golden Globes in Beverly Hills gelaufen ist, hat Gal Gadot ein zuckersüßes Geheimnis versteckt! Denn wie die Schauspielerin nur wenige Stunden nach der Preisverleihung auf Instagram verkündete, erwartet sie erneut Nachwuchs.