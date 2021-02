Kärnten-Wahl als Stimmungstest für Bundesregierung

Die Grünen treten nicht in allen Gemeinden an

Die Grünen in Kärnten treten nicht in allen Gemeinden an, auch nicht in allen Bezirksstädten. „Für die Grünen wird diese Wahl nicht einfach, laut Umfragen liegen sie in jenen Städten, wo sie antreten, unter dem Ergebnis von 2015.“ Ein kleiner Hoffnungsschimmer: Laut einer aktuellen Umfrage für die Landtagswahl liegen die Grünen bei respektablen 10 Prozent und würden damit den Einzug in den Landtag wieder schaffen. Aber am Sonntag geht es bekanntlich um die Gemeinden.