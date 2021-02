Kärnten-Wahl: Tresor mit Wahlkarten gestohlen

Wahlstimmen weg?

Was der Diebstahl der Wahlkarten für die Gemeinde- und Bürgermeisterwahl - sie findet am Sonntag statt - bedeutet, ist nicht ganz klar. „Rechtlich gesehen können die Wähler, die ihre Stimme schon am Vorwahltag abgegeben haben, nicht noch einmal wählen. Sollte der Tresor nicht gefunden werden, so sind diese Stimmen weg“, erklärt Bürgermeister Tschinderle.