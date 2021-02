Tresor gestohlen: Geld weg, Stimmzettel wieder da

Glück im Unglück in der Gemeinde Hohenthurn: Nachdem am Freitag bekannt wurde, dass der Tresor, in dem Stimmzettel des Vorwahltages gelagert werden, gestohlen worden war, ermittelte die Polizei. Am Samstag fanden Beamte den aufgebrochenen Safe in der Nähe des Gemeindegebietes.