„Schwierige Auftragslage“: Transportfirma pleite

Insolvenz im Innviertel: Der Transportfirma Eitzlmayr – spezialisiert auf Kranarbeiten und den Transport von Maschinen – ist das Geld ausgegangen. Das Unternehmen hat knapp 1,5 Millionen Euro Schulden und musste einen Konkurs beantragen.
Die Transportfirma Maschinentransporte Eitzlmayr aus St. Martin im Innkreis (OÖ) ist insolvent. Über das Vermögen des Unternehmens ist am Mittwoch ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet worden, berichten die Gläubigerschutzverbände AKV Europa und Creditreform.
Die Schulden betragen knapp 1,5 Millionen Euro. Vom Konkurs betroffen sind rund 30 Gläubiger und vier Dienstnehmer.
Steigende Kosten und sinkende Aufträge
Der Schwerpunkt der Unternehmenstätigkeit von Eitzlmayr liegt in Spezialkranarbeiten sowie in der Übersiedelung von Maschinen, inklusive deren Demontage, dem Transport sowie der erneuten Montage. Die „schwierige Auftragslage“ sowie die „Fälligstellung eines Corona-Überbrückungskredits“ haben laut AKV Europa nun zum Insolvenzantrag geführt. Zudem hätten Kostensteigerungen der vergangenen Jahre den Betrieb belastet, ebenso wie Auftragsausfälle durch die Krise in der Maschinenbaubranche.
Die Fortführung des Unternehmens ist geplant. Den Gläubigern wird eine Quote von 20 Prozent, zahlbar binnen zwei Jahren, angeboten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.