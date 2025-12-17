Vorteilswelt
Konkurs im Innviertel

„Schwierige Auftragslage“: Transportfirma pleite

Oberösterreich
17.12.2025 12:30
Über die Transportfirma wurde ein Insolvenzverfahren eröffnet.
Über die Transportfirma wurde ein Insolvenzverfahren eröffnet.(Bild: stock.adobe.com)

Insolvenz im Innviertel: Der Transportfirma Eitzlmayr – spezialisiert auf Kranarbeiten und den Transport von Maschinen – ist das Geld ausgegangen. Das Unternehmen hat knapp 1,5 Millionen Euro Schulden und musste einen Konkurs beantragen.

Die Transportfirma Maschinentransporte Eitzlmayr aus St. Martin im Innkreis (OÖ) ist insolvent. Über das Vermögen des Unternehmens ist am Mittwoch ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet worden, berichten die Gläubigerschutzverbände AKV Europa und Creditreform.

Die Schulden betragen knapp 1,5 Millionen Euro. Vom Konkurs betroffen sind rund 30 Gläubiger und vier Dienstnehmer.

Steigende Kosten und sinkende Aufträge
Der Schwerpunkt der Unternehmenstätigkeit von Eitzlmayr liegt in Spezialkranarbeiten sowie in der Übersiedelung von Maschinen, inklusive deren Demontage, dem Transport sowie der erneuten Montage. Die „schwierige Auftragslage“ sowie die „Fälligstellung eines Corona-Überbrückungskredits“ haben laut AKV Europa nun zum Insolvenzantrag geführt. Zudem hätten Kostensteigerungen der vergangenen Jahre den Betrieb belastet, ebenso wie Auftragsausfälle durch die Krise in der Maschinenbaubranche.

Die Fortführung des Unternehmens ist geplant. Den Gläubigern wird eine Quote von 20 Prozent, zahlbar binnen zwei Jahren, angeboten.

