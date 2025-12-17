„Schwierige Auftragslage“: Transportfirma pleite

Steigende Kosten und sinkende Aufträge

Der Schwerpunkt der Unternehmenstätigkeit von Eitzlmayr liegt in Spezialkranarbeiten sowie in der Übersiedelung von Maschinen, inklusive deren Demontage, dem Transport sowie der erneuten Montage. Die „schwierige Auftragslage“ sowie die „Fälligstellung eines Corona-Überbrückungskredits“ haben laut AKV Europa nun zum Insolvenzantrag geführt. Zudem hätten Kostensteigerungen der vergangenen Jahre den Betrieb belastet, ebenso wie Auftragsausfälle durch die Krise in der Maschinenbaubranche.