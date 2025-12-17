Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden

Mittlerweile gilt als gesichert, dass der 24-Jährige Verbindungen zur Terrororganisation Islamischer Staat (IS) hatte. In seinem Auto wurden mehrere Sprengsätze und zwei selbst gemachte IS-Flaggen gefunden. Australiens Premierminister Anthony Albanese sagte, dass der Attentäter vor sechs Jahren wegen Verbindungen zu einer Terrorzelle des IS in Sydney überprüft worden sei. Nun müsste ermittelt werden, welche Schlüsse damals gezogen worden seien, sagte er. Alles gehöre auf den Prüfstand, auch die Zusammenarbeit von Geheimdiensten, Sicherheitsbehörden und Polizei.