1,3 Mrd. Euro Schulden: „Keiner muss sich sorgen!“

„Ich bin heuer wohl der erste Landeshauptmann, der gerne über sein Budget redet. Denn Tirol ist das erste und einzige Bundesland ohne neue Schulden“, eröffnet LH Anton Mattle seine Rede im Landtag. Und dann folgte ein kleiner Rückblick. „Viele Versprechen, die ich den Tirolerinnen und Tirolern gegeben habe, wurden bereits eingehalten. Weitere werden im kommenden Jahr 2026 realisiert“, sagt der Landeshauptmann.

Tirol stehe nach den Krisen besser da als das eine oder andere Bundesland vor der Krise dagestanden sei. Tirol schaffe es als einziges Bundesland, ausgeglichen zu budgetieren. „Weil die Landesregierung am Beginn ihrer Legislaturperiode einen Finanzrahmen definiert hat“, sagt Mattle, „maximal 25 Prozent der jährlichen Einnahmen werden als Schulden akzeptiert. Und wir reduzieren den Schuldenstand in den kommenden Jahren“.

„6 Milliarden Euro pro Jahr“

Das Budget im Detail: „Ich habe mich dafür entschieden, ein Doppelbudget aufzulegen – und zwar deshalb, weil es in Zeiten der Verunsicherung ganz einfach notwendig ist, einen klaren Kurs vorzugeben, um Stabilität mit auf den Weg zu geben. Ein Doppelbudget gewährt dies zumindest auf zwei Jahren. Wir sprechen hier von 6 Milliarden Euro pro Jahr“, schildert der Landeshauptmann.