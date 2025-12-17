Vorteilswelt
Beamte schwer verletzt

Zwei Polizeiautos bei Einsatzfahrt kollidiert

Wien
17.12.2025 12:28
(Bild: P. Huber)

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es in der Nacht auf Mittwoch in Wien-Landstraße gekommen. Dabei kollidierten zwei Polizeiautos, die beide gerade im Einsatz waren. Der 33-jährige Lenker sowie seine 30-jährige Kollegin des ersten Fahrzeuges mussten von der Berufsfeuerwehr Wien aus dem Wrack befreit werden.

An der Kreuzung Vordere Zollamtsstraße/Marxergasse wurden beide Fahrzeuge durch die Wucht des Zusammenstoßes massiv beschädigt. Beide Beamte erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurden nach der notfallmedizinischen Erstversorgung durch die Berufsrettung Wien in ein Spital gebracht.

Mehrere Verletzte
Die Insassen des zweiten Funkwagens – ein 31-jähriger Polizist sowie zwei 21-jährige Polizistinnen – wurden ebenfalls verletzt. Sie wurden vor Ort erstversorgt und ins Krankenhaus gebracht, konnten dieses jedoch bereits wieder verlassen und befinden sich in häuslicher Pflege.

Ursache noch unklar
Neben den beiden Streifenwagen wurden auch eine Fußgängerampel sowie ein Verkehrszeichen schwer beschädigt. Der genaue Unfallhergang und die Ursache des Zusammenstoßes sind derzeit noch unklar und Gegenstand laufender Ermittlungen.

