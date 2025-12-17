Zwei Polizeiautos bei Einsatzfahrt kollidiert

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es in der Nacht auf Mittwoch in Wien-Landstraße gekommen. Dabei kollidierten zwei Polizeiautos, die beide gerade im Einsatz waren. Der 33-jährige Lenker sowie seine 30-jährige Kollegin des ersten Fahrzeuges mussten von der Berufsfeuerwehr Wien aus dem Wrack befreit werden.