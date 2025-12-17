Vorteilswelt
Bodeneinsätze geplant

Nun geht es den USA auch um Venezuelas Erdöl

Außenpolitik
17.12.2025 11:41
Ausschnitt aus einem Video, das die Beschlagnahmung eines venezolanischen Öltankers durch die ...
Ausschnitt aus einem Video, das die Beschlagnahmung eines venezolanischen Öltankers durch die US-Marine zeigt(Bild: AFP/HANDOUT)

US-Präsident Donald Trump verschärft den Ton gegen Venezuela zunehmend. Neben dem Kampf gegen Drogenbanden gerät auch der wertvollste Rohstoff des südamerikanischen Landes immer stärker ins Visier. Trump hat eine Blockade gegen „sanktionierte“ Öltanker verhängt.

Weiters schrieb der 79-jährige Staatschef auf seiner Online-Plattform Truth Social, Venezuela habe den USA „Öl, Land und andere Vermögenswerte“ gestohlen und forderte die „sofortige“ Rückgabe. Die Führung des Ölstaates nannte dies „grotesk“ und einen schweren Verstoß gegen das Völkerrecht. In einer Mitteilung hieß es, Trump habe wieder einmal seine wahren Absichten offenbart, sich die Ölvorkommen Venezuelas aneignen zu wollen. Tatsache ist, dass Venezuela Anfang der 2000er-Jahre Ölfelder verstaatlicht hat. Betroffen waren ausländische und auch US-Firmen. Es folgte ein Streit über Entschädigungen.

Laut US-Präsident Donald Trump sind die Tages des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro ...
Laut US-Präsident Donald Trump sind die Tages des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro „gezählt“.(Bild: AFP/FEDERICO PARRA)

Venezuela: „Haben Recht auf freie Schifffahrt und Handel“
Caracas bekräftigte die Souveränität des Landes über all seine Ressourcen sowie sein Recht auf freie Schifffahrt und Handel. Das Land werde in strikter Übereinstimmung mit der UN-Charta handeln und „in perfekter Einheit von Bevölkerung, Militär und Polizei“ seine Rechte und sein Staatsgebiet auf friedlichem Wege verteidigen.

Trump bezeichnete das Regime in Venezuela unter anderem wegen des angeblichen Diebstahls von US-Vermögenswerten als „ausländische terroristische Organisation“. Er warf der Regierung Maduros vor, mit Öl aus „diesen gestohlenen Ölfeldern“, sich zu finanzieren und warf dem Land auch Drogen-„Terrorismus“, Menschenhandel, Mord und Entführungen vor.

Die USA hatten zuletzt Kräfte in der Karibik zusammengezogen. Einen Flugzeugträger, das größte Kriegsschiff der Welt, verlegten die USA in die Region. Es gab zahlreiche tödliche Angriffe des Militärs auf Boote mit Menschen, die Drogen geschmuggelt haben sollen. Kritiker werten das Vorgehen als Verstoß gegen das Völkerrecht, Trumps Regierung spricht hingegen von einem legitimen Kampf gegen „Drogenterroristen“.

Lesen Sie auch:
Friedensnobelpreisträgerin Maria Corina Machado nennt US-Präsident Donald einen Trump „Champion ...
Lob für harten US-Kurs
„Champion“: So adelt Nobelpreisträgerin Trump
14.12.2025
„Weiteres im Gange“
USA bringen Öltanker vor Venezuela unter Kontrolle
10.12.2025
Droht eine Eskalation?
Trump schließt Bodentruppen in Venezuela nicht aus
09.12.2025

Trump hat CIA-Operationen in Venezuela genehmigt
In diesem Zusammenhang kündigte Trump vor Kurzem auch mögliche Bodeneinsätze in der Region an. Vor einiger Zeit bestätigte der US-Präsident bereits öffentlich, dass er auch verdeckte Einsätze des Auslandsgeheimdienstes CIA in Venezuela genehmigt habe.

