Nun geht es den USA auch um Venezuelas Erdöl

Weiters schrieb der 79-jährige Staatschef auf seiner Online-Plattform Truth Social, Venezuela habe den USA „Öl, Land und andere Vermögenswerte“ gestohlen und forderte die „sofortige“ Rückgabe. Die Führung des Ölstaates nannte dies „grotesk“ und einen schweren Verstoß gegen das Völkerrecht. In einer Mitteilung hieß es, Trump habe wieder einmal seine wahren Absichten offenbart, sich die Ölvorkommen Venezuelas aneignen zu wollen. Tatsache ist, dass Venezuela Anfang der 2000er-Jahre Ölfelder verstaatlicht hat. Betroffen waren ausländische und auch US-Firmen. Es folgte ein Streit über Entschädigungen.