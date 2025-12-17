Nun geht es den USA auch um Venezuelas Erdöl

US-Präsident Donald Trump verschärft den Ton gegen Venezuela zunehmend. Neben dem Kampf gegen Drogenbanden gerät auch der wertvollste Rohstoff des südamerikanischen Landes immer stärker ins Visier. Trump hat eine Blockade gegen „sanktionierte“ Öltanker verhängt.
Weiters schrieb der 79-jährige Staatschef auf seiner Online-Plattform Truth Social, Venezuela habe den USA „Öl, Land und andere Vermögenswerte“ gestohlen und forderte die „sofortige“ Rückgabe. Die Führung des Ölstaates nannte dies „grotesk“ und einen schweren Verstoß gegen das Völkerrecht. In einer Mitteilung hieß es, Trump habe wieder einmal seine wahren Absichten offenbart, sich die Ölvorkommen Venezuelas aneignen zu wollen. Tatsache ist, dass Venezuela Anfang der 2000er-Jahre Ölfelder verstaatlicht hat. Betroffen waren ausländische und auch US-Firmen. Es folgte ein Streit über Entschädigungen.
Venezuela: „Haben Recht auf freie Schifffahrt und Handel“
Caracas bekräftigte die Souveränität des Landes über all seine Ressourcen sowie sein Recht auf freie Schifffahrt und Handel. Das Land werde in strikter Übereinstimmung mit der UN-Charta handeln und „in perfekter Einheit von Bevölkerung, Militär und Polizei“ seine Rechte und sein Staatsgebiet auf friedlichem Wege verteidigen.
Trump bezeichnete das Regime in Venezuela unter anderem wegen des angeblichen Diebstahls von US-Vermögenswerten als „ausländische terroristische Organisation“. Er warf der Regierung Maduros vor, mit Öl aus „diesen gestohlenen Ölfeldern“, sich zu finanzieren und warf dem Land auch Drogen-„Terrorismus“, Menschenhandel, Mord und Entführungen vor.
Die USA hatten zuletzt Kräfte in der Karibik zusammengezogen. Einen Flugzeugträger, das größte Kriegsschiff der Welt, verlegten die USA in die Region. Es gab zahlreiche tödliche Angriffe des Militärs auf Boote mit Menschen, die Drogen geschmuggelt haben sollen. Kritiker werten das Vorgehen als Verstoß gegen das Völkerrecht, Trumps Regierung spricht hingegen von einem legitimen Kampf gegen „Drogenterroristen“.
Trump hat CIA-Operationen in Venezuela genehmigt
In diesem Zusammenhang kündigte Trump vor Kurzem auch mögliche Bodeneinsätze in der Region an. Vor einiger Zeit bestätigte der US-Präsident bereits öffentlich, dass er auch verdeckte Einsätze des Auslandsgeheimdienstes CIA in Venezuela genehmigt habe.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.