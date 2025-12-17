Russen von Rodel-Weltcup ausgeschlossen

Somit sind die Athleten Semen Pawlichenko, Alexander Gorbatsewitsch, Sofia Mazur und Ksenia Schamowa sowie die Trainer Sergej Tschudinow und Artem Petrakow gesperrt worden. Bei den Testwettbewerben der Olympia-Bahn in Cortina d‘Ampezzo waren zuletzt jeweils drei Frauen und drei Männer im Einsitzer dabei. Somit gehen bei den Weltcup-Rennen in Lake Placid ab Freitag nur zwei russische Rodler und eine russische Rodlerin an den Start.