Kreml: Ausländische Soldaten sind verhandelbar

Die russische Position sei bekannt, „aber (...) das ist Thema der Verhandlungen“, sagte Sprecher Dmitri Peskow. Bisher hatte die russische Regierung die Stationierung einer multinationalen Truppe in der Ukraine strikt abgelehnt. Der Vorschlag war dann bei den Gesprächen in Berlin wieder aufgekommen. Dieser sieht vor, dass die Truppe nach dem Abschluss eines Waffenstillstands stationiert wird und dessen Einhaltung überwacht. Sie wäre Teil der Sicherheitsgarantien, die die ukrainische Regierung gegen einen neuerlichen Angriff fordert.