Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In Ukraine stationiert

Kreml: Ausländische Soldaten sind verhandelbar

Außenpolitik
17.12.2025 12:28
Der Kreml hat angedeutet, in der Frage ausländischer Streitkräfte in der Ukraine ...
Der Kreml hat angedeutet, in der Frage ausländischer Streitkräfte in der Ukraine verhandlungsbereit zu sein (Symbolbild).(Bild: Radu Tuta / Agerpres Foto)

In den vergangenen Tagen hatten Vertreterinnen und Vertreter aus den USA, der Ukraine und Europas wieder über einen Frieden in der Ukraine gesprochen. Nun hat der Kreml angedeutet, in der Frage ausländischer Truppen in der Ukraine verhandlungsbereit zu sein.

0 Kommentare

Die russische Position sei bekannt, „aber (...) das ist Thema der Verhandlungen“, sagte Sprecher Dmitri Peskow. Bisher hatte die russische Regierung die Stationierung einer multinationalen Truppe in der Ukraine strikt abgelehnt. Der Vorschlag war dann bei den Gesprächen in Berlin wieder aufgekommen. Dieser sieht vor, dass die Truppe nach dem Abschluss eines Waffenstillstands stationiert wird und dessen Einhaltung überwacht. Sie wäre Teil der Sicherheitsgarantien, die die ukrainische Regierung gegen einen neuerlichen Angriff fordert.

Die Truppe soll von Europa angeführt und von den USA unterstützt werden. Aufgaben seien etwa die Sicherung des Luftraums der Ukraine und die Gewährleistung sicherer Meere, hieß es in Berlin. Weitere Vorschläge waren unter anderem das Nutzen eingefrorener russischer Vermögenswerte für den Aufbau in der Ukraine, und ein EU-Beitritt der Ukraine.

Lesen Sie auch:
Die Kämpfe in der Ukraine gehen unvermindert weiter.
Harte Kritik an Europa
Kreml winkt ab: Keine Waffenruhe zu Weihnachten!
16.12.2025
Bei Gipfel in Berlin
„Multinationale Truppe“ zum Schutz der Ukraine
15.12.2025

Lawrow: „Sofort legale Ziele“
In der Vergangenheit hat die russische Regierung dieses Vorhaben scharf kritisiert. „Solche sogenannten Friedenstruppen“ könnten „für uns sofort zu legalen Zielen werden“, sagte Russlands Außenminister Sergej Lawrow noch in der vergangenen Woche. Präsident Wladimir Putin hatte den Krieg in der Ukraine auch damit begründet, einen NATO-Beitritt des Nachbarlandes und somit die Anwesenheit der NATO-Streitkräfte verhindern zu müssen. Die Militärallianz wird in Moskau als feindlich empfunden.

Zudem teilte der Kreml mit, dass jegliche Sanktionen den Bemühungen um eine Verbesserung der Beziehungen zu den USA schadeten. Man habe einen Bericht über mögliche neue Strafmaßnahmen aber nicht selbst gesehen, sagte ein Sprecher am Mittwoch. Darin hieß es, die US-Regierung würde neue Sanktionen für den Fall vorbereiten, dass die russische Regierung ein Friedensabkommen mit der ukrainischen ablehne.

Zitat Icon

Darstellungen, wonach von Russland eine Bedrohung ausgeht, sind eine Lüge und Hysterie.

Russlands Machthaber Wladimir Putin

Putin: „Streben Zusammenarbeit an“
Aufrufe aus dem Westen, sich auf einen großen Krieg vorzubereiten, seien jedenfalls Hysterie, sagte Putin. Sein Land strebe eine Zusammenarbeit mit den USA und europäischen Staaten an, die Ziele des Einsatzes in der Ukraine würden dennoch erreicht. Sollten sich die ukrainische Regierung und der Westen aus Friedensgesprächen zurückziehen, werde Russland das Land, das es für sich beansprucht, mit militärischen Mitteln „befreien“.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Sergej Lawrow
USAEuropaBerlinKremlUkraine
NATO
Regierung
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Das FBI hat neue Videos und Fotos vom Verdächtigen veröffentlicht und bietet rund 43.000 Euro ...
Kopfgeld ausgesetzt
FBI sucht weiterhin nach Uni-Amokschütze
Die Autoindustrie darf auch nach 2035 mit Benzin oder Diesel betriebene Autos herstellen.
Wie es nun weitergeht
EU-Kommission kippt das Aus für Verbrenner-Autos
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine junge Familie in Nordrhein-Westfalen gibt es neue ...
Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
378.667 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
150.445 mal gelesen
Wien
Wiener FPÖ-Bezirksrat ist sprachlich keine Leuchte
116.726 mal gelesen
FPÖ-Bezirksrat Jürgen Billek aus Simmering hat Erwartungen.
Mehr Außenpolitik
Druck auf Bezieher
Deutsches Bürgergeld wird umbenannt und verschärft
Um halbes Jahr
Regierung verlängert Stopp von Familiennachzug
In Ukraine stationiert
Kreml: Ausländische Soldaten sind verhandelbar
Budgetdebatte in Tirol
1,3 Mrd. Euro Schulden: „Keiner muss sich sorgen!“
Als Botschafter
Ex-Pressesprecher von Kurz wechselt nach Baku
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf