Soll der Wehrdienst auf Frauen ausgeweitet werden?

Um den neuen Herausforderungen im militärischen und sozialen Bereich gerecht zu werden, berät die Bundesregierung bis zum 20. Jänner über eine Verlängerung des Wehr- und Zivildienstes. Gleichzeitig keimt erneut die Frage zur Verpflichtung von Frauen für den Wehrdienst auf, würde diese schließlich die Zahl der potenziellen Rekruten schlagartig verdoppeln. Wir möchten die „Krone“-Community daher fragen: Soll die Wehrpflicht zukünftig auch für Frauen gelten?