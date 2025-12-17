Soll der Wehrdienst auf Frauen ausgeweitet werden?

Um den neuen Herausforderungen im militärischen und sozialen Bereich gerecht zu werden, berät die Bundesregierung bis zum 20. Jänner über eine Verlängerung des Wehr- und Zivildienstes. Gleichzeitig keimt erneut die Frage zur Verpflichtung von Frauen für den Wehrdienst auf, würde diese schließlich die Zahl der potenziellen Rekruten schlagartig verdoppeln. Wir möchten die „Krone“-Community daher fragen: Soll die Wehrpflicht zukünftig auch für Frauen gelten?
Eine von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) eingesetzte Kommission hat sich mit der Frage beschäftigt, ob der Wehrdienst für alle männlichen österreichischen Staatsbürger auf acht plus zwei Monate Übung, der Zivildienst auf zwölf Monate ausgeweitet werden soll. Offiziell wurden diese Ergebnisse noch nicht bestätigt, eine Präsentation ist für den 20. Jänner geplant.
In der „Krone“-Community keimt indessen des Öfteren die Diskussion über eine mögliche Wehrpflicht für Frauen auf. Vorzeigemodelle für diese gibt es weit über den Globus verteilt bereits in vielen Ländern wie Schweden, Israel, einigen afrikanischen Ländern und ab Jänner 2026 auch in Dänemark.
Würden Sie einer Ausweitung des Wehrdiensts auf Frauen zustimmen? Müssen Frauen zum Wehrdienst eingezogen werden, um eine absolute Gleichstellung der Geschlechter zu erreichen? Sollte eine mögliche Wehrpflicht für Frauen die Verlängerung des Wehrdiensts auf acht Monate ersetzen, oder sollen beide Geschlechter zukünftig für acht Monate eingezogen werden? Wir freuen uns auf Ihre Meinungen und Argumente in den Kommentaren!
