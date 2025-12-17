Feuerwehr verfolgt Papagei von Baum zu Baum

Leiter war zu kurz

„Unsere Leiter reichte nicht aus und auch unsere Leuchtmittel neigten sich dem Ende zu. Daher haben wir die Feuerwehr um Unterstützung gebeten“, schildern die Tierretter den ungewöhnlichen Einsatz. Durch das koordinierte Vorgehen der Einsatzkräfte gelang es, das Tier behutsam von Baum zu Baum zu verfolgen und schließlich aus einer der Baumkronen zu retten.