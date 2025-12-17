Feuerwehr verfolgt Papagei von Baum zu Baum

Ungewöhnlicher Einsatz am Dienstagabend für die Feuerwehr Pasching und die ICARA Tierrettung: Ein Papagei hatte es sich in acht Metern Höhe in einem Baum gemütlich gemacht, konnte aber dann von dort nicht mehr weg. Mittels Leiter gelangen die Helfer schließlich zu dem Vogel.
Die Freiwillige Feuerwehr Pasching und die ICARA Tierrettung mussten am Dienstagabend ausrücken, um einen Papagei einzufangen. Ein Passant hatte auf einem Baum in einem Waldstück den exotischen Vogel entdeckt und dies gemeldet. Wegen der winterlichen Temperaturen war „von einer Gefährdung für das Tier auszugehen“, berichtete die Feuerwehr.
Leiter war zu kurz
„Unsere Leiter reichte nicht aus und auch unsere Leuchtmittel neigten sich dem Ende zu. Daher haben wir die Feuerwehr um Unterstützung gebeten“, schildern die Tierretter den ungewöhnlichen Einsatz. Durch das koordinierte Vorgehen der Einsatzkräfte gelang es, das Tier behutsam von Baum zu Baum zu verfolgen und schließlich aus einer der Baumkronen zu retten.
„Mit viel Geduld, Fachwissen und technischem Einsatz wurde der Papagei stressfrei und unverletzt eingefangen“, sind die Helfer froh. Der Ara besitzt zwar keinen Ring, allerdings einen Chip. Da er aber nirgends registriert ist, wurde der Papagei in die Tierklinik Sattledt gebracht.
