Gemeinderatswahl 2021: Spannung in den Parteien

Am entspanntesten oder wie die Jugend sagt, völlig gechillt, darf der türkise Parteiobmann Martin Gruber dem Sonntag entgegenblicken. Die Volkspartei wird aller Voraussicht nach ihre einzige Bezirksstadt halten können, in Feldkirchen ist Martin Treffner Favorit. Eventuell können Gruber & Co. sogar Hermagor erobern, andere türkise Bürgermeister in größeren Kärntner Gemeinden wie Moosburg (Herbert Gaggl), Finkenstein (Christian Poglitsch) oder Radenthein (Michael Maier) scheinen ebenso ungefährdet.