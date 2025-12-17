Talente fehlen: 99ers kämpfen um ihre Jugend

Die Grazer Eishockey-Cracks empfangen am Mittwoch den Dritten Laibach – im Schlager wollen die 99ers ihre Tabellenführung verteidigen. Das steirische Lazarett hat sich jedenfalls gelichtet. In der Nachwuchsarbeit sieht Sportdirektor Philipp Pinter hingegen noch Aufholbedarf im Vergleich zu Serienmeister Salzburg etwa.
„Das Fazit zur U20-WM (Anm. Österreich belegte Platz drei) fällt sehr positiv aus, einige haben sich in den Vordergrund gespielt“, sagt Trainer Philipp Pinter. Der bekanntlich auch Sportdirektor bei den Grazer Eishockey-Cracks ist. Und mit Paul Reiner stach auch ein 99er bei der Endrunde in Bled (Slowenien) hervor – der Verteidiger erzielte in fünf Spielen ein Tor, bereitete drei vor. „Er hat ein super Turnier gespielt. Offensiv war er tonangebend und in den Special Teams eine echte Stütze, dazu hat er stark verteidigt.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.