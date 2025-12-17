Talente fehlen: 99ers kämpfen um ihre Jugend

„Das Fazit zur U20-WM (Anm. Österreich belegte Platz drei) fällt sehr positiv aus, einige haben sich in den Vordergrund gespielt“, sagt Trainer Philipp Pinter. Der bekanntlich auch Sportdirektor bei den Grazer Eishockey-Cracks ist. Und mit Paul Reiner stach auch ein 99er bei der Endrunde in Bled (Slowenien) hervor – der Verteidiger erzielte in fünf Spielen ein Tor, bereitete drei vor. „Er hat ein super Turnier gespielt. Offensiv war er tonangebend und in den Special Teams eine echte Stütze, dazu hat er stark verteidigt.“