Fernandes erhebt schwere Vorwürfe gegen ManUnited

„Sie hatten nicht den Mut“

Trotz der Differenzen blieb der portugiesische Teamspieler über den Sommer hinaus in Manchester. Wieso sich der Klub gegen einen Verkauf entschied? „Ich glaube, sie hatten nicht den Mut, diese Entscheidung zu treffen“, warf Fernandes seinem Klub vor. Mit Trainer Ruben Amorim hat der Routinier einen Vertrauten an seiner Seite. Auch deshalb habe sich Fernandes letztlich gegen einen Abschied aus freien Stücken.