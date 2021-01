St. Pölten: SPÖ verteidigt Absolute, FPÖ stürzt ab

Die Gemeinderatswahl in der niederösterreichischen Landeshauptstadt St. Pölten am Sonntag hat keine allzu großen Überraschungen gebracht. Wie erwartet konnte die SPÖ (trotz leichter Verluste) ihre absolute Mehrheit klar verteidigen. Bürgermeister Matthias Stadler (siehe Interview mit der „Krone“ oben) darf sich also über eine weitere Amtszeit freuen. ÖVP und Grüne legten zu, die FPÖ musste dagegen ein kräftiges Minus hinnehmen. Die NEOS schafften den Einzug ins Rathaus.