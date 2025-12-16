FBI sucht weiterhin nach Uni-Amokschütze

Die Polizei ging am Montag von Tür zu Tür, um nach Aufnahmen von privaten Überwachungskameras zu suchen. Zudem veröffentlichten die Ermittler Videos, die einen Verdächtigen in der Nähe des Tatorts zeigen (siehe Video oben). Die Bundespolizei FBI setzte eine Belohnung von 50.000 Dollar (ca. 43.000 Euro) für Hinweise aus, die zur Ergreifung des Täters führen. Dieser sei bewaffnet und gefährlich, hieß es. Als Tatwaffe wurde eine 9mm-Pistole identifiziert. Die veröffentlichten Aufnahmen sollen vor der Bluttat an der Brown University entstanden sein.