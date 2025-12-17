Ex-Pressesprecher von Kurz wechselt nach Baku

Etienne Berchtold wird österreichischer Botschafter in Aserbaidschan. Der ehemalige Pressesprecher von Ex-Kanzler Sebastian Kurz wechselt nach der regulären vierjährigen Periode in Abu Dhabi nach Baku.
Diese Personalentscheidung hat der Ministerrat am Mittwoch bekannt gegeben. Insgesamt wurde die Neubesetzung von 28 diplomatischen Leitungsfunktionen im Ausland beschlossen. 21 Botschafterposten, drei Ständige Vertretungen und vier Generalkonsulate Österreichs werden 2026 neu besetzt.
Arad Benkö wechselt von Kiew nach Tel Aviv
Auf Berchtold folgt in den Vereinigten Arabischen Emiraten Bernd Alexander Bayerl nach. Arad Benkö, derzeit Sonderbeauftragter für den Nahen Osten und zuletzt Kabinettschef von Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) sowie zuvor Botschafter in Kiew, wird Botschafter in Tel Aviv.
Die Leiterin der Sektion für Europa und Wirtschaft im Außenministerium, Elisabeth Kornfeind, leitet zukünftig die Ständige Vertretung bei der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in Paris.
Insgesamt 19 Männer und neun Frauen werden im Laufe des Jahres 2026 ihre diplomatischen Leitungsfunktionen für üblicherweise vier Jahre antreten.
