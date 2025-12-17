Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Als Botschafter

Ex-Pressesprecher von Kurz wechselt nach Baku

Innenpolitik
17.12.2025 12:10
Etienne Berchtold (rechts) war einst Pressesprecher von Sebastian Kurz.
Etienne Berchtold (rechts) war einst Pressesprecher von Sebastian Kurz.(Bild: APA/BKA/DRAGAN TATIC)

Etienne Berchtold wird österreichischer Botschafter in Aserbaidschan. Der ehemalige Pressesprecher von Ex-Kanzler Sebastian Kurz wechselt nach der regulären vierjährigen Periode in Abu Dhabi nach Baku.

0 Kommentare

Diese Personalentscheidung hat der Ministerrat am Mittwoch bekannt gegeben. Insgesamt wurde die Neubesetzung von 28 diplomatischen Leitungsfunktionen im Ausland beschlossen. 21 Botschafterposten, drei Ständige Vertretungen und vier Generalkonsulate Österreichs werden 2026 neu besetzt.

Arad Benkö wechselt von Kiew nach Tel Aviv
Auf Berchtold folgt in den Vereinigten Arabischen Emiraten Bernd Alexander Bayerl nach. Arad Benkö, derzeit Sonderbeauftragter für den Nahen Osten und zuletzt Kabinettschef von Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) sowie zuvor Botschafter in Kiew, wird Botschafter in Tel Aviv.

Die Leiterin der Sektion für Europa und Wirtschaft im Außenministerium, Elisabeth Kornfeind, leitet zukünftig die Ständige Vertretung bei der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in Paris.

Lesen Sie auch:
Andrej Grosow wird neuer russischer Botschafter in Wien.
War noch nie in Wien
Österreich bekommt neuen russischen Botschafter
14.10.2025

Insgesamt 19 Männer und neun Frauen werden im Laufe des Jahres 2026 ihre diplomatischen Leitungsfunktionen für üblicherweise vier Jahre antreten.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Das FBI hat neue Videos und Fotos vom Verdächtigen veröffentlicht und bietet rund 43.000 Euro ...
Kopfgeld ausgesetzt
FBI sucht weiterhin nach Uni-Amokschütze
Die Autoindustrie darf auch nach 2035 mit Benzin oder Diesel betriebene Autos herstellen.
Wie es nun weitergeht
EU-Kommission kippt das Aus für Verbrenner-Autos
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine junge Familie in Nordrhein-Westfalen gibt es neue ...
Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
378.667 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
150.445 mal gelesen
Wien
Wiener FPÖ-Bezirksrat ist sprachlich keine Leuchte
116.726 mal gelesen
FPÖ-Bezirksrat Jürgen Billek aus Simmering hat Erwartungen.
Mehr Innenpolitik
In Ukraine stationiert
Kreml: Ausländische Soldaten sind verhandelbar
Budgetdebatte in Tirol
1,3 Mrd. Euro Schulden: „Keiner muss sich sorgen!“
Als Botschafter
Ex-Pressesprecher von Kurz wechselt nach Baku
Bodeneinsätze geplant
Nun geht es den USA auch um Venezuelas Erdöl
Vorstellung noch heute
Auf Bablers Geheiß: Neuer Topjob für Ex-Ministerin
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf