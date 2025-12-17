Ex-Pressesprecher von Kurz wechselt nach Baku

Arad Benkö wechselt von Kiew nach Tel Aviv

Auf Berchtold folgt in den Vereinigten Arabischen Emiraten Bernd Alexander Bayerl nach. Arad Benkö, derzeit Sonderbeauftragter für den Nahen Osten und zuletzt Kabinettschef von Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) sowie zuvor Botschafter in Kiew, wird Botschafter in Tel Aviv.