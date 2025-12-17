Nach Wehrschütz: ORF stellt sich am Balkan neu auf

Carola Schneider bekommt von Moskau Akkreditierung zurück

Carola Schneider kehrt unterdessen ab 1. Jänner als Büroleiterin nach Moskau zurück. Ihr wurde im Vorjahr vom russischen Außenministerium die Akkreditierung entzogen. Die 53-Jährige sprach damals von einem „Willkürakt gegenüber unabhängiger Berichterstattung“. Nach der neuerlichen Ausstellung einer Akkreditierung kann Schneider in weniger als zwei Wochen wieder die Vor-Ort-Berichterstattung in Russland aufnehmen. „Die journalistische Arbeit in Russland wird in Zeiten politischer Aggression nach außen und Repression gegen unabhängige Stimmen nach innen immer schwieriger. Das gilt auch für Reporterinnen und Reporter aus dem vom Kreml zum Feindbild stilisierten Westen. Umso wichtiger ist es, vor Ort zu sein“, so die Vorarlbergerin, die bereits von 2011 bis 2021 und von Ende 2022 bis Sommer 2024 die Büroleitung in Moskau innehatte.