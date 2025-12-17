Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Jetzt Social-Media-Aus

Konflikt um Kloster: Nonnen lenken erstmals ein

Salzburg
17.12.2025 14:16
Die drei Nonnen haben für viel Wirbel gesorgt.
Die drei Nonnen haben für viel Wirbel gesorgt.(Bild: APA/BARBARA GINDL)

Die drei betagten Nonnen von Goldenstein in Salzburg, die mit ihrer unerlaubten Rückkehr ins Kloster für weltweites Aufsehen gesorgt haben, ziehen sich ab sofort aus den sozialen Medien zurück und signalisieren damit erstmals ein Einlenken hin zu einer Lösung der verfahrenen Situation. Hintergrund sei eine laufende Befassung des Heiligen Stuhls mit dem Klosterstreit, informierte Kathpress am Mittwoch.

0 Kommentare

Dieser Schritt sei bewusst als Zeichen des Entgegenkommens gesetzt worden, erklärte der Rechtsvertreter der Nonnen, der Kirchenrechtler Wolfgang F. Rothe. Die Schwestern wollten damit verdeutlichen, dass sie nicht auf starren Positionen beharrten, sondern seit Beginn des Konflikts zu Gesprächen und zur Suche nach einer Lösung bereit seien. Ein solcher Dialog sei bisher nicht zustande gekommen.

Suche nach „gerechten, menschlichen und nachhaltigen Lösung“
Die Klosterfrauen hatten sich am 2. Dezember an die zuständige vatikanische Ordensbehörde, das Dikasterium, gewandt. Am 11. Dezember sei ihnen mitgeteilt worden, dass dort an einer „gerechten, menschlichen und nachhaltigen Lösung“ gearbeitet werde, die sowohl ihre Rechte als Ordensfrauen als auch die kirchliche Verantwortung berücksichtige. Mit der nun erfolgten „sehr freundlichen“ Kontaktaufnahme durch das Dikasterium habe sich erstmals eine Gesprächsbasis eröffnet. Die Schwestern seien selbstverständlich bereit, in einen konstruktiven Dialog mit dem Heiligen Stuhl einzutreten.

Der Verzicht auf öffentliche Aktivitäten solle dieses Vertrauen in den Lösungsprozess unterstreichen. Der Vatikan habe diesen Schritt nicht verlangt, sondern lediglich zur Reduktion der Außentätigkeiten eingeladen, so Rothe. Die Ordensfrauen erhofften sich vom Heiligen Stuhl, dass ihren kirchlichen wie staatlichen Rechten Geltung verschafft werde und ihnen eine friedliche Zukunft im Kloster Goldenstein ermöglicht werde.

„Ohne Öffentlichkeit dem Oberen schutz- und hilflos ausgeliefert“
Weiters betonten die Nonnen, dass sie die unter ihrem Namen geführten Social-Media-Accounts zu keinem Zeitpunkt selbst betrieben hätten. Weder Beiträge noch Kommentare seien ihnen im Voraus zur Kenntnis gebracht oder von ihnen autorisiert worden. Für Inhalte, die weiterhin unter diesen Accounts veröffentlicht werden, trügen sie keine Verantwortung. Eine Fortführung erfolge ausdrücklich gegen ihren Willen. Allerdings wären sie ohne die öffentliche Aufmerksamkeit nach eigenen Angaben „der Rücksichtslosigkeit und Willkür unseres Oberen schutz- und hilflos ausgeliefert gewesen“.

Lesen Sie auch:
Die rebellischen Nonnen von Goldenstein
Vertrag abgelehnt
Im Nonnen-Streit soll jetzt Rom entscheiden
29.11.2025
Krone Plus Logo
Revolte im Kloster
Nonnen von Goldenstein bitten jetzt Papst um Hilfe
03.12.2025
Revolte in Goldenstein
Salzburger macht die drei Nonnen zu Internet-Stars
07.12.2025

Der Fall der über 80-jährigen Ordensfrauen hatte in den vergangenen Monaten auch international Aufmerksamkeit erregt. Sie waren nach einem vorangegangenen Aufenthalt in einem Seniorenheim gegen den Willen ihres zum Apostolischen Kommissar bestimmten Oberen in ihr früheres Kloster zurückgekehrt, das mittlerweile der Erzdiözese Salzburg und Stift Reichersberg gehört. Auf Instagram hatten die Nonnen zuletzt mehr als 280.000 Follower.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Facebook
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Das FBI hat neue Videos und Fotos vom Verdächtigen veröffentlicht und bietet rund 43.000 Euro ...
Kopfgeld ausgesetzt
FBI sucht weiterhin nach Uni-Amokschütze
Die Autoindustrie darf auch nach 2035 mit Benzin oder Diesel betriebene Autos herstellen.
Wie es nun weitergeht
EU-Kommission kippt das Aus für Verbrenner-Autos
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine junge Familie in Nordrhein-Westfalen gibt es neue ...
Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
378.667 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
150.445 mal gelesen
Wien
Wiener FPÖ-Bezirksrat ist sprachlich keine Leuchte
116.726 mal gelesen
FPÖ-Bezirksrat Jürgen Billek aus Simmering hat Erwartungen.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf