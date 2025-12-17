Konflikt um Kloster: Nonnen lenken erstmals ein

Suche nach „gerechten, menschlichen und nachhaltigen Lösung“

Die Klosterfrauen hatten sich am 2. Dezember an die zuständige vatikanische Ordensbehörde, das Dikasterium, gewandt. Am 11. Dezember sei ihnen mitgeteilt worden, dass dort an einer „gerechten, menschlichen und nachhaltigen Lösung“ gearbeitet werde, die sowohl ihre Rechte als Ordensfrauen als auch die kirchliche Verantwortung berücksichtige. Mit der nun erfolgten „sehr freundlichen“ Kontaktaufnahme durch das Dikasterium habe sich erstmals eine Gesprächsbasis eröffnet. Die Schwestern seien selbstverständlich bereit, in einen konstruktiven Dialog mit dem Heiligen Stuhl einzutreten.