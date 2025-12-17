„Das hat mir einen Schauer über den Rücken gejagt“

„Gewalttätige Worte gegenüber meiner kleinen Tochter“

Noch weit vor Beginn der Verhandlungen hatten Berichte über den Vorfall die Runde gemacht, einige hielten offenbar Braisaz-Bouchet „für die Unruhestifterin, die jemandem etwas anhängen wollte“. Drei Jahre lang sah sich die 29-Jährige bösen Nachrichten ausgesetzt, wie sie nun schilderte. „Es war eine Person, die auf Französisch geschrieben hat und sehr gewalttätige Worte gegenüber meiner kleinen Tochter benutzt hat“, blieb ihr ein Fall besonders in Erinnerung.