Biathletin packt aus:

„Das hat mir einen Schauer über den Rücken gejagt“

Wintersport
17.12.2025 12:31
Justine Braisaz-Bouchet
Justine Braisaz-Bouchet(Bild: AFP/BJORN LARSSON ROSVALL)

„Einige dieser Hassnachrichten zu lesen, hat mir regelrecht einen Schauer über den Rücken gejagt“, hat sich Justine Braisaz-Bouchet im Interview mit dem Sportmagazin „RMC“ zu den widerlichen Meldungen, die sie in den vergangenen Jahren lesen musste, geäußert.

Hintergrund: Im Rahmen der Verurteilung ihrer Teamkollegin Julia Simon hatte die französische Biathletin eine tragende Rolle gespielt. Simon war im Oktober wegen Diebstahls und Kreditkartenbetrugs zu einer Geldstrafe in Höhe von 15.000 Euro sowie zu einer dreimonatigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt worden, sie soll. Eines ihrer Opfer: Braisaz-Bouchet.

„Gewalttätige Worte gegenüber meiner kleinen Tochter“
Noch weit vor Beginn der Verhandlungen hatten Berichte über den Vorfall die Runde gemacht, einige hielten offenbar Braisaz-Bouchet „für die Unruhestifterin, die jemandem etwas anhängen wollte“. Drei Jahre lang sah sich die 29-Jährige bösen Nachrichten ausgesetzt, wie sie nun schilderte. „Es war eine Person, die auf Französisch geschrieben hat und sehr gewalttätige Worte gegenüber meiner kleinen Tochter benutzt hat“, blieb ihr ein Fall besonders in Erinnerung.

Julia Simon
Julia Simon(Bild: GEPA)

Braisaz-Bouchet habe daraufhin all ihre Accounts gelöscht. Hass-Nachrichten seien für sie zwar keine Neuheit, „aber so etwas – so privat und persönlich – habe ich als besonders hart empfunden“.

Die Kreditkarten-Affäre ist nicht der einzige Skandal, in den Braisaz-Bouchet unlängst verwickelt war. So soll die Olympiasiegerin von 2022 ihre Teamkollegin Jeanne Richard dabei erwischt haben, wie diese das Gewehr ihrer Landsfrau Oceane Michelon manipulierte.

