Blümel: Vier-Stunden-Showdown mit Staatsanwälten

Die Vorwürfe in der Casino-Affäre noch einmal schnell erklärt: 2017 soll der frühere Novomatic-Chef Harald Neumann ein „unmoralisches Angebot“ per SMS an Gernot Blümel geschickt haben. Dabei ging es um Spenden, verbunden mit einem Termin mit dem damaligen Außenminister Sebastian Kurz und eine mögliche Intervention zu einem millionenschweren Steuerproblem in Italien.