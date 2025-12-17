Abschied aus London

Gespräche laufen! Füllkrug-Wechsel rückt näher

Fußball
17.12.2025 12:59
Niclas Füllkrug könnte sich bereits Anfang 2026 auf italienischem Boden die Schuhe binden. Wie die „Gazzetta dello Sport“ berichtet, sollen die Verhandlungen mit AC Milan bereits weit fortgeschritten sein ...

Legende Sammer:
BVB muss „aufhören, die Wahrheit zu verwischen“
Fußball
Jürgen Heil traf sehenswert für die Hartberger.
Fünf Kandidaten
Bundesliga: Wählen Sie hier das Tor der 17. Runde!
Bundesliga
Highlights der Partie
Im Video: Enttäuschung bei Rapid und BW Linz
Fußball
