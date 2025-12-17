Verbraucherschützer kritisieren Influencer

Auch Werbung für Fast-Food werde nicht richtig gekennzeichnet – besonders bei Kurzvideos und 24-Stunden-Posts. Junk-Food würde als Belohnung oder Selbstfürsorge dargestellt. Kooperationen mit Games und Stars würden das ungesunde Essen als Teil der Kindheit normalisieren. Auch bei Nahrungsergänzungen werden Falschaussagen getätigt. Bei Muskel- und Beautypillen seien neun von zehn Aussagen fachlich falsch. Dabei lebe jedes dritte Kind in Europa mit Übergewicht oder Fettleibigkeit. Die WHO mache auch allgegenwärtiges Marketing dafür verantwortlich, so die AK Wien.