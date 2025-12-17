Kebap-Erfinder übernimmt tatsächlich Museumsgastro

Mit einem Mühlviertler Kebap wurde er zum Gesprächsthema des Frühjahrs – nun übernimmt er einen der spannendsten Gastro-Orte der Linzer Innenstadt. Im Lentos endet nach 14 Jahren eine Ära, hinter den Kulissen wird auf Hochtouren am Neustart gearbeitet. Was geplant ist, wer übernimmt und warum das mehr als nur ein Pächterwechsel ist.
Nach 14 Jahren endet mit Jahreswechsel eine prägende Ära in der Gastronomie des Lentos Kunstmuseums. Gregor Gschwendtner, der das Restaurant seit 2011 geführt hat, übergibt mit Jahresende den rund 375 Quadratmeter großen Restaurantbetrieb samt etwa 300 Quadratmeter großer Donau-Terrasse an einen neuen Pächter. Nun steht fest, wer übernimmt.
Junger Mühlviertler übernimmt
Ab Februar wird Felix Wiesinger die Lentos-Gastronomie führen. Der Mühlviertler Gastronom hat sich mit seinem Konzept „manuell – bäckerei | konditorei | café“ in Oberneukirchen über die Region hinaus einen Namen gemacht. Seine kulinarische Handschrift ist klar: ehrliche Handarbeit, hohe Produktqualität und ein Zugang, der Genuss und Atmosphäre miteinander verbindet. Auch mit dem von ihm entwickelten Pop-up-Format „Mühlviertler Kebap“ sorgte Wiesinger zuletzt für Aufsehen – ein Projekt, das zeigte, wie sich regionale Traditionen kreativ und zeitgemäß interpretieren lassen.
„Ein Pächter, der Qualität liebt“
„Mit Felix Wiesinger bekommt das Lentos einen Pächter, der Qualität liebt, Regionalität lebt – und weiß, wie man Menschen für gutes Essen begeistert“, betont SP-Stadtvize Merima Zukan. Das künftige Lentos-Restaurant will sich als behutsame Weiterentwicklung des bestehenden Angebots verstehen. Erste Schwerpunkte sollen beim Frühstück und Mittagsangebot gesetzt werden, darüber hinaus wird bereits an neuen kulinarischen Ideen gearbeitet. Auch ein Rebranding inklusive Namensänderung ist in Planung – Details dazu sollen in den kommenden Monaten folgen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.