Ab Februar 2026

Kebap-Erfinder übernimmt tatsächlich Museumsgastro

Oberösterreich
17.12.2025 12:00
Ab Februar zieht ein neuer Gastropächter im Lentos Kunstmuseum ein.
Ab Februar zieht ein neuer Gastropächter im Lentos Kunstmuseum ein.(Bild: Kerschbaummayr Werner)

Mit einem Mühlviertler Kebap wurde er zum Gesprächsthema des Frühjahrs – nun übernimmt er einen der spannendsten Gastro-Orte der Linzer Innenstadt. Im Lentos endet nach 14 Jahren eine Ära, hinter den Kulissen wird auf Hochtouren am Neustart gearbeitet. Was geplant ist, wer übernimmt und warum das mehr als nur ein Pächterwechsel ist.

Nach 14 Jahren endet mit Jahreswechsel eine prägende Ära in der Gastronomie des Lentos Kunstmuseums. Gregor Gschwendtner, der das Restaurant seit 2011 geführt hat, übergibt mit Jahresende den rund 375 Quadratmeter großen Restaurantbetrieb samt etwa 300 Quadratmeter großer Donau-Terrasse an einen neuen Pächter. Nun steht fest, wer übernimmt.

V.l.: Gregor Gschwendtner, SP-Stadtvize Merima Zukan und der künftige Pächter Felix Wiesinger.
V.l.: Gregor Gschwendtner, SP-Stadtvize Merima Zukan und der künftige Pächter Felix Wiesinger.(Bild: Stadt Linz / Deimling)

Junger Mühlviertler übernimmt
Ab Februar wird Felix Wiesinger die Lentos-Gastronomie führen. Der Mühlviertler Gastronom hat sich mit seinem Konzept „manuell – bäckerei | konditorei | café“ in Oberneukirchen über die Region hinaus einen Namen gemacht. Seine kulinarische Handschrift ist klar: ehrliche Handarbeit, hohe Produktqualität und ein Zugang, der Genuss und Atmosphäre miteinander verbindet. Auch mit dem von ihm entwickelten Pop-up-Format „Mühlviertler Kebap“ sorgte Wiesinger zuletzt für Aufsehen – ein Projekt, das zeigte, wie sich regionale Traditionen kreativ und zeitgemäß interpretieren lassen.

Lesen Sie auch:
Der Kistenbratl-Döner ist laut seinem Erfinder ein durch und durch regionales Projekt.
Kebap statt süße Kugel
Beliebtes Eis-Geschäft in Dönerbude umfunktioniert
20.11.2025
Ein ganzes Monat lang
Mühlviertler will mit „Kistenbratl“-Döner punkten
02.04.2025

„Ein Pächter, der Qualität liebt“
„Mit Felix Wiesinger bekommt das Lentos einen Pächter, der Qualität liebt, Regionalität lebt – und weiß, wie man Menschen für gutes Essen begeistert“, betont SP-Stadtvize Merima Zukan. Das künftige Lentos-Restaurant will sich als behutsame Weiterentwicklung des bestehenden Angebots verstehen. Erste Schwerpunkte sollen beim Frühstück und Mittagsangebot gesetzt werden, darüber hinaus wird bereits an neuen kulinarischen Ideen gearbeitet. Auch ein Rebranding inklusive Namensänderung ist in Planung – Details dazu sollen in den kommenden Monaten folgen.

Porträt von Mario Ruhmanseder
Mario Ruhmanseder
Oberösterreich

