Kebap-Erfinder übernimmt tatsächlich Museumsgastro

Junger Mühlviertler übernimmt

Ab Februar wird Felix Wiesinger die Lentos-Gastronomie führen. Der Mühlviertler Gastronom hat sich mit seinem Konzept „manuell – bäckerei | konditorei | café“ in Oberneukirchen über die Region hinaus einen Namen gemacht. Seine kulinarische Handschrift ist klar: ehrliche Handarbeit, hohe Produktqualität und ein Zugang, der Genuss und Atmosphäre miteinander verbindet. Auch mit dem von ihm entwickelten Pop-up-Format „Mühlviertler Kebap“ sorgte Wiesinger zuletzt für Aufsehen – ein Projekt, das zeigte, wie sich regionale Traditionen kreativ und zeitgemäß interpretieren lassen.