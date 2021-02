FPÖ fordert Volksabstimmung über Corona-Lockdowns

Menschen akzeptieren Verordnungen nicht mehr

„Die Impfstoffe kommen dank des Versagens der EU bei der Beschaffung nur sehr schleppend in unser Land, diverse Mutationen könnten dazu führen, dass die derzeit zugelassenen Impfstoffe weit weniger wirken als erhofft“, erklärt Hofer seine Kritik (siehe auch Video oben) in einer Aussendung am Samstag. „Auf der anderen Seite wissen wir, dass immer weniger Menschen die getroffenen Corona-Maßnahmen akzeptieren und befolgen.“