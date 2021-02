„Der Wettlauf mit Mutationen ist längst verloren“

„Glauben nicht, dass man mit dem Virus leben kann“

„Es wäre fatal zu glauben, wir könnten die Maßnahmen mit einer Inzidenz (Fälle pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen, Anm.) von knapp unter 50 lockern und dabei das Virus im Zaum halten“, so die Expertin, die sich auch für die sogenannte No-Covid-Strategie einsetzt. Zum Vergleich: In Österreich lag diese am Freitag bei 106,2. „Wir glauben nicht, dass man mit dem Virus leben kann, sondern, dass man es besiegen muss.“