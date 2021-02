36.000 Dosen von AstraZeneca in Wien angekommen

Die lang ersehnte erste Lieferung an Corona-Impfstoffen von AstraZeneca ist der Nacht auf Samstag in Österreich angekommen. Das dritte in der EU zugelassene Vakzin wird vorrangig an unter 65-Jährige verabreicht. Nach der Ankunft der 36.000 Dosen in Wien Simmering werden diese auf 16 Standorte verteilt. Am Montag sollen diese an die Impfstellen ausgeliefert werden und damit Gesundheitspersonal vakziniert werden.