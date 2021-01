„Medienkontaktbeamte“ bei Demos kommen landesweit

Medienvertreter, die sich bei Demonstrationen bedroht oder angegriffen fühlen oder auch eine „verdächtige Beobachtung“ mitteilen wollen, können dies künftig gleich vor Ort bei einem dafür zuständigen Polizisten tun. Das vor zwei Wochen in Wien erprobte Modell des „Medienkontaktbeamten“ soll künftig österreichweit bei allen größeren Versammlungen zum Einsatz kommen, teilte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Freitag mit. Für den Samstag ist in Wien gleich eine Groß-Demo gegen die Corona-Maßnahmen angekündigt, bei der auch FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl eine Rede halten will.