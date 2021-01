Christian Baha: Verun(gl)impfung

In wenigen Wochen jährt sich jener Freitag, der 13., an dem uns der erste Lockdown mit 15. März verkündet wurde, zum ersten Mal. Wahrscheinlich war es noch nie so schwer, kluge Politik zu machen. Smarte Volksvertreter in den Regierungen könnten die Idee verfolgen, einen Schritt auf das Volk zuzugehen, um Volkes Stimme anstatt Volkes Zorn zu wecken.